Taxas longas de juros têm viés de baixa com dólar e Treasuries

Os juros futuros têm oscilações limitadas, com os mais curtos e intermediários perto da estabilidade e os longos com viés de baixa, seguindo dólar e rendimentos dos Treasuries. As preocupações fiscais seguem no radar, apesar da leve desinclinação da curva nesta segunda-feira, 30.

"PSOL entrou com uma ação no STF pedindo a anulação da derrubada do pacote do IOF pelo Congresso. Adicionalmente, o governo também deverá invocar o Supremo sobre este tema, fato que esgarçaria ainda mais a relação do governo com o Congresso", diz em relatório o sócio da Wagner Investimentos José Faria Júnior.

Às 10h54, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,940%, de 14,931%, e o para 2027 marcava 14,180%, de 14,181% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2028 estava em 13,405%, de 13,429%, e o para janeiro de 2029 caía para 13,270%, de 13,316% no ajuste de sexta-feira.