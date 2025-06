LeBron James renova com os Lakers e irá ganhar R$ 288 milhões na próxima temporada da NBA

O astro LeBron James permanecerá no Los Angeles Lakers para a próxima temporada da NBA. O jogador exerceu a opção de contrato para seguir na equipe no valor de US$ 52,6 milhões, cerca de R$ 288 milhões na cotação atual. A informação foi revelada no final de semana pelo agente de LeBron, Rich Paul, que é CEO da Klutch Sports.

"LeBron quer competir por um campeonato. Ele sabe que os Lakers estão construindo o futuro. Ele entende isso, mas valoriza a chance realista de vencer. Somos muito gratos pela parceria que temos há oito anos com Jeanie (Buss) e Rob (Pelinka) e consideramos os Lakers uma parte crucial da carreira dele", disse Rich Paul ao canal ESPN, falando sobre a relação com os dirigentes dos Lakers.

"Entendemos a dificuldade de vencer enquanto nos preparamos para o futuro. Queremos avaliar o que é melhor para o LeBron nesta fase de sua vida e carreira. Ele quer aproveitar cada temporada que lhe resta, e os Lakers entendem isso, apoiam e querem o melhor para ele", continuou.

LeBron, de 40 anos, irá disputar a 23ª temporada da carreira na NBA. O astro está a 50 jogos de quebrar o recorde de Robert Parish, de maior número de partidas na temporada regular da liga.

O astro, como citado por Rich Paul, espera que os Lakers reforcem o elenco para a próxima temporada. O jogador já foi campeão da NBA em quatro oportunidades, sendo eleito MVP da temporada quatro vezes. LeBron está nos Lakers desde 2018 - foi campeão em 2020. Tem passagens ainda por Cleveland Cavaliers e Miami Heat.

Na última temporada, o jogador teve médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes por partida. O veterano sofreu uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante os playoffs, contra o Minnesota Timberwolves. O astro, porém, já está recuperado.