Atirador mata ao menos duas pessoas em emboscada a bombeiros que apagavam incêndio nos EUA

Um franco-atirador emboscou os bombeiros que tentavam controlar um incêndio em uma comunidade montanhosa do Estado de Idaho, nos Estados Unidos, neste domingo, 29, matando ao menos duas pessoas e disparando rajadas de tiros durante várias horas em um ataque que o governador chamou de "hediondo".

O Gabinete do Xerife do Condado de Kootenai disse que as equipes responderam a um incêndio em Canfield Mountain por volta das 13h30 e que foram registrados tiros cerca de meia hora depois.

O xerife Bob Norris disse aos repórteres que as autoridades não sabiam se mais alguém havia sido baleado.

"Não sabemos quantos suspeitos estão lá em cima e não sabemos quantas vítimas há", disse Norris. "Estamos sendo alvo do atirador enquanto falamos".

Segundo o Xerife, as pessoas ainda estão saindo da montanha, portanto, "seria seguro presumir" que outras pessoas ainda estão lá em cima.

O governador Brad Little disse que vários bombeiros foram atacados. "Esse é um ataque direto e hediondo contra nossos bravos bombeiros", disse Little na plataforma social X. "Peço a todos os moradores de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto esperamos para saber mais."

O gabinete do xerife do condado vizinho de Soshone disse no Facebook que as autoridades estavam "lidando com uma situação de tiroteio em que o atirador ainda está foragido".

Um alerta do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Kootenai pediu às pessoas que evitassem a área em torno da Canfield Mountain Trailhead e da Nettleton Gulch Road, cerca de 6,5 km ao norte do centro de Coeur d'Alene.

O incêndio ainda estava ativo, disse Norris. "Ele continuará queimando", disse ele. "Não podemos colocar nenhum recurso nele neste momento."