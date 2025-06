No Chile, ex-ministra comunista será candidata da esquerda à presidência

A ex-ministra do Trabalho Jeannette Jara, de 51 anos, venceu neste domingo, 29, as primárias para a escolha do candidato de esquerda à sucessão do presidente do Chile, Gabriel Boric. Filiada ao Partido Comunista, Jara obteve 60,5% dos votos.

No poder desde 2022, Boric, de 39 anos, não pode concorrer a um segundo mandato consecutivo por causa das leis eleitorais chilenas.

Jara é advogada e atuou como ministra durante a gestão de Boric, até deixar o cargo para concorrer à presidência. A ex-ministra do Interior Carolina Toha, do Partido Socialista Democrático, era considerada a favorita na disputa, mas ficou na segunda colocação, com 27,7% dos votos.

Os chilenos irão às urnas no dia 16 de novembro para eleger um presidente para o período entre 2026 e 2030. Fonte: Associated Press.