Bolsonaro adapta slogan de Trump durante ato na Paulista: 'Make Brasil great again'

No ato na Avenida Paulista deste domingo, 29, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) parafraseou o slogan de Donald Trump e bradou "Make Brasil great again". O termo faz uma alusão ao movimento "Make America great again" (Maga), que alçou Trump ao segundo mandato na Presidência dos Estados Unidos em janeiro deste ano.

A fala ocorreu durante discurso do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) que, em determinado momento, se dirigiu a supostos "olhos atentos" de fora do Brasil, que estariam acompanhando a manifestação.

Gayer prosseguiu: "Então, presidente usando o seu exemplo de popcorn e ice cream sellers...", começou o deputado, antes de ter o microfone retirado das mãos por Bolsonaro que, em tom de brincadeira, afirmou: "I don't speak English". Gayer pegou o microfone de volta e complementou: "The book is on the table."

Em seguida, o deputado discursou em inglês, dizendo que o País estaria vivendo sob uma ditadura do judiciário. Após terminar, Bolsonaro pegou o microfone de suas mãos novamente e concluiu: "Make Brasil great again."

Mais uma vez, bandeiras do Brasil se uniram às dos Estados Unidos e de Israel na manifestação. Em uma das faixas próximas ao carro de som, lia-se "Bolsotrump" e "Trumponaro".

Em outra, com uma caricatura de Eduardo Bolsonaro, constavam os dizeres: "Edu, nós o apoiamos" e "Donald Trump, thank you very much".

As declarações apoiam a tentativa do deputado federal licenciado em conseguir sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes por parte de autoridades norte-americanas.