Chivu elogia Fluminense, prevê dificuldade, mas confia na Inter de Milão: 'À altura do desafio'

A classificação dos quatro times brasileiros às oitavas de final do Mundial de Clubes dos Estados Unidos - Botafogo caiu em confronto direto com o Palmeiras e Flamengo perdeu do Bayern de Munique -, com bons resultados e apresentações fortes, chamou atenção dos treinadores de clubes europeus. Rival do Fluminense nesta segunda-feira, Cristian Chivu elogiou bastante o oponente, admitiu que será uma grande batalha, mas garante que a Inter de Milão está preparada.

"Todas as equipes agora têm a ambição de avançar na competição. O Fluminense é um time com qualidade, experiência e intensidade. O jogo contra o River Plate foi útil (2 a 0 na última rodada de classificação), pois nos obrigou a mudar de ritmo, e foi um aspecto positivo. Amanhã teremos que fazer a mesma coisa, precisamos estar preparados, entender os momentos do jogo. Considerando o que fizemos em Seattle, acho que estamos prontos e à altura do desafio", disse o treinador.

"Precisamos manter o foco, evitar erros e aproveitar os deles. Será difícil fisicamente também, para todos. A temperatura também desafiará os adversários, e eles podem criar problemas para qualquer equipe", seguiu, ressaltando o clima quente que estará no Estádio Bank of America, em Charlotte.

Chivu chegou ao Mundial de Clubes com uma Inter abatida pelas perdas do título do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões, com surra de 5 a 0 diante do Paris Saint-Germain. A estreia veio somente com empate diante do Monterrey, o que causou indagação sobre a motivação no torneio.

Com vaga nas oitavas, ele garante que sua equipe está com foco e forte. "Estamos prontos, como desde o início, para honrar este torneio, para honrar o que a nossa equipe representa. Estamos prontos desde o primeiro dia, agora descansamos alguns dias. As condições aqui são diferentes das da Costa Oeste, onde era mais fresco. Queremos dar o nosso melhor, queremos ser a melhor versão de nós mesmos", afirmou, convicto de um grande jogo.

"Os times brasileiros têm uma ótima mentalidade. Eles elevam o nível dessas competições. Quatro times nas oitavas de final, é muito bom para a movimentação deles. Os jogadores brasileiros tornam este esporte incrível", elogiou, garantindo ser fã de Thiago Silva, zagueiro que reforça os cariocas nas oitavas. "Ele teve uma carreira incrível, uma das melhores na função. Sempre o apreciei."