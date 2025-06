Trump volta a criticar Powell e defende juros nos EUA entre 1% e 2%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em entrevista à Fox News, neste domingo, 29. Trump disse que o Fed tem "um membro ruim", em referência a Powell.

Além disso, o chefe do Executivo, que defendeu que os EUA adotem uma taxa de juros entre 1% e 2% (atualmente está na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano), afirmou já ter em mente nomes para substituir o atual comandante da autoridade monetária norte-americana.

Trump também declarou que não há inflação nos Estados Unidos.

Ataque aos democratas e a Biden

O presidente dos EUA ainda atacou os democratas, dizendo que o partido de oposição não quer colaborar com os republicanos pelo bem do país, por não apoiarem seu projeto de corte de gastos e impostos, que ele tem chamado de big Beautiful bill (a "grande e linda proposta", em tradução livre).

Depois, o republicano acusou o ex-presidente Joe Biden de ser incompetente e de estar cercado de pessoas de extrema-esquerda, responsáveis, segundo ele, pelos erros do governo anterior.

Zohran Mamdani e Musk

Nas disputas políticas, Trump classificou o vencedor das prévias democratas para a prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, de comunista. "Nunca achei que teríamos um socialista neste país, mas temos um candidato comunista", disse.

Trump avisou que, se Mamdani se tornar prefeito, ele deverá "fazer as coisas certas"; caso contrário, deixará de receber dinheiro da administração federal.

Ao mesmo tempo, o ex-presidente se recusou a dizer quem gostaria de ver como prefeito da cidade.

Por fim, Trump falou sobre Elon Musk, com quem teve discussões públicas. Ele afirmou que Musk é "uma pessoa ótima", mas que ficou irritado quando disse que nem todos querem um carro elétrico, contrariando as políticas ambientais do governo anterior, que pretendia eletrificar a frota norte-americana.