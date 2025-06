Jonathan Tah prevê 'jogo fora de casa' contra o Flmaengo no Mundial e pede seriedade ao Bayern

Apontado como favorito diante do Flamengo, o Bayern de Munique não quer saber de menosprezar o rival brasileiro. Ao contrário, a certeza no elenco bávaro é de que será um jogo duro e com a necessidade de "seriedade", como cobrou o recém-chegado zagueiro Jonathan Tah neste sábado. O defensor ainda assumiu mais um problema no Hard Rock Stadium, em Miami: "jogaremos fora de casa."

Assim como ocorreu no duro triunfo por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, ainda na fase de classificação, a torcida flamenguista será soberana no estádio, garantindo uma pressão da qual os alemães não estão acostumados neste mundial.

"Será um jogo fora de casa, porque certamente haverá muitos torcedores sul-americanos no estádio", admitiu Tah, cobrando uma postura mentalmente forte dos companheiros. "Será preciso mostrar novamente seriedade em campo", seguiu, lembrando do embate com os argentinos.

"Será diante da intensidade sul-americana, um futebol diferente", disse Tah, titular nos dois primeiros jogos do Bayern e que entrou na vaga de Upamecano no decorrer da derrota por 1 a 0 diante da Bélgica. "Temos de nos adaptar a isso e, ao mesmo tempo, continuar com o nosso jogo."

Na visão do treinador, o Bayern não pode repetir a atuação diante do Benfica se quiser avançar às quarta de final. Eles sabem da força e do entrosamento do Flamengo. "(O que fizemos diante do Benfica) simplesmente não foi bom o suficiente. Já falamos muito sobre isso. Acho que o primeiro jogo foi um pouco subestimado e sei que não vamos receber os maiores elogios por isso, mas vencer por 10 a 0 dá trabalho e é preciso mostrar a seriedade que tivemos. É exatamente disso que precisamos", completou.

A boa notícia para o técnico Vincent Kompany é a liberação do meia-atacante Musiala, autor de três gols diante do Auckland City na estreia, mas que acabou substituído diante do Boca Juniors por causa de um desconforto muscular que o tirou do jogo com o Benfica. Ele deve iniciar a partida deste domingo.