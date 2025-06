Soteldo garante que está recuperado e pode ser reforço do Fluminense nas oitavas do Mundial

Fora da primeira fase do Mundial de Clubes por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda ocasionada com a seleção venezuelana nas Eliminatórias Sul-Americanas, o meia-atacante Soteldo treinou forte neste sábado e pode ser reforço do Fluminense diante da Inter de Milão, segunda-feira, na quente Charlotte, pelas oitavas de final (16 horas de Brasília). Ele garante estar recuperado.

O venezuelano foi contratado sob recomendação do técnico Renato Gaúcho, fã declarado de seu futebol. Mas, justamente na chegada aos Estados Unidos, Soteldo precisou de somente uma atividade para ter uma lesão de grau 2 no coxa detectada e adiar sua estreia no novo clube.

Desde sexta-feira, porém, o reforço já vem trabalhando para ficar à disposição no duro mata-mata com os italianos. Neste sábado, nas atividades realizadas em Colúmbia, Soteldo garantiu que "está recuperado". Ele aprimora o físico.

Antes dos trabalhos, o meia-atacante ainda mostrou simpatia ao atender dois compatriotas que viajaram 365 quilômetros de Atlanta para Colúmbia somente para vê-lo. Soteldo autografou as camisas da seleção venezuelana deles e ainda posou para fotos.

"Bom dia, irmão. Como anda a recuperação? Está pronto?", foi questionado. Respondeu que "sim" e ganhou voto de incentivo. "Estivemos lá em Dallas quando você jogou contra o Canadá. Que partida. Você joga muito. Bravo. Boa sorte para você."

Além do reforço, o Fluminense também trabalha para ter o capitão Thiago Silva diante da Inter de Milão. O zagueiro foi desfalque no empate sem gols diante do Sundowns Mamelodi, mas está recuperado do desconforto muscular.