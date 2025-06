Norris celebra domínio e pole no GP da Áustria de F-1: 'Quando dá certo, dá muito certo'

Após dominar os dois treinos livres dos quais participou e conquistar, neste sábado, a pole position do GP da Áustria de F-1, Lando Norris festejou o primeiro lugar no grid de largada. "Foi uma boa volta, com certeza. Foi aos poucos", afirmou o piloto da McLaren, que havia sido pole pela última vês no GP de Mônaco, em maio.

Vice-líder do Mundial com 22 pontos de desvantagem (198 a 176) para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, Norris disse ter sentido que sua primeira volta no Q3 havia sido boa, mas que havia margem para melhora. "Fiz o que planejei fazer. Quando planejo fazer algo e dá certo, normalmente dá muito, muito certo."

No início do Q3, Norris fez 1min04s268, o melhor tempo do fim de semana, e superou Piastri por 0s286. Charles Leclerc, da Ferrari, também conseguiu uma volta mais rápida que o australiano e assumiu o segundo posto. No final da sessão, Norris confirmou a pole sendo o único a romper a barreira de 1min04s00.

O britânico foi questionado pelo fato de não demonstrar muita emoção com o resultado deste sábado e disse estar "muito feliz", mas que a temporada é longa. "Estou animado. Amanhã é uma corrida longa. É mais do que uma temporada longa. Estou muito feliz com o resultado de hoje e espero que este seja apenas o começo."

Além da disputa interna na McLaren, Norris está 21 pontos à frente de Max Verstappen, da Red Bull, que larga na sétima posição. O GP da Áustria, 11ª etapa da temporada da F-1, acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), no circuito de Spielberg.