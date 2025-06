Trump diz que escolherá para o Fed presidente que corte as taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa sexta-feira, 27, que não indicará para a presidência do Federal Reserve (Fed) alguém que queira manter as taxas de juros atuais. "Vou nomear como presidente do Fed alguém que queira cortar (os juros)", enfatizou ele em coletiva de imprensa na Casa Branca.

O republicano também voltou a criticar o atual presidente do BC americano, Jerome Powell, e disse que gostaria que Powell renunciasse. "Acho que deveríamos estar pagando juros de 1% neste momento", acrescentou. Na semana passada, Trump chegou a chamar Powell de "desgraça americana".

A aposta de que o corte de juros pode começar mais cedo tem animado a maior parte dos investidores, o que pode ser observado pelas reações dos mercados. Segundo o jornal americano Wall Street Journal, entre os nomes cotados para o cargo estariam o ex-diretor Kevin Warsh, o diretor do NEC Kevin Hassett e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.