Trem descarrila na Linha 11-Coral da CPTM e provoca lotação em plataformas

Por volta das 19h desta sexta-feira, 27, um trem da Linha 11-Coral apresentou uma falha operacional e, com isso, o atendimento aos passageiros é afetado.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que, devido a problemas técnicos, os trens do Serviço Expresso Aeroporto não estão circulando entre as estações Brás e Palmeiras/Barra Funda. A falha provocou superlotação nas plataformas da estação Luz.

Em nota, a CPTM explica que uma 'falha no truque' foi a causa do descarrilamento de um trem vazio da Linha 11-Coral, o qual se deslocava em direção ao pátio de manobra. O truque ferroviário é a estrutura que se encontra na parte inferior do veículo composta pelo conjunto da suspensão, rodas, eixos e freios. No caso das locomotivas, também comporta motores.

"Para viabilizar a atuação da equipe de manutenção da CPTM, a linha está circulando, sentido Luz, entre Estudantes e Brás, e a alternativa aos passageiros é utilizar Serviço 710 para concluir a viagem até a Luz. No sentido Estudantes, a circulação é normal. Já o Expresso Aeroporto terá circulação entre Brás e Aeroporto-Guarulhos. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados", finaliza.