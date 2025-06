Erika Hilton afirma que manterá os maquiadores empregados em seu gabinete na Câmara

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou nesta sexta-feira, 27, que manterá o emprego dos dois maquiadores contratados como assessores parlamentares em seu gabinete. A declaração foi dada em entrevista à CNN.

De acordo com a parlamentar, os profissionais "são maquiadores, mas não só. O Ronaldo é formado em Arquitetura e Urbanismo e foi importante em uma série de discussões que fizemos sobre a cidade (de São Paulo), sobre plano diretor e questões envolvendo a Cracolância. A Indy tem uma articulação gigantesca com a juventude e acompanha a Comissão de Direitos Humanos, o que pode ser comprovado com as imagens da Câmara dos Deputados".

"De maneira esporádica, fora do horário de trabalho, fora do combinado de trabalho, por serem pessoas de minha confiança, já realizaram sim maquiagens em mim", ela afirma. A deputada ainda justifica que informação é pública e "não há nada a ser escondido".

Ronaldo Cesar Camargo Hass e Índy Cunha Montiel da Rocha, que possuem rendimentos respectivos de R$ 9.678,22 e R$ 2.126,59, trabalham para Erika Hilton desde maio de 2024. A parlamentar explica que dentre as funções dos profissionais estão atividades como acompanhar comissões e cuidar de sua comunicação. Nas redes sociais, os assessores compartilham fotos maquiando a deputada e outros clientes.

Ronaldo Hass, inclusive, viajou à Paris junto da parlamentar e a acompanhou em um show da cantora Beyoncé. A viagem foi da deputada ocorreu a convite do Parlamento Europeu.

Deputada afirma perseguição da extrema-direita

Os deputados Luciano Zucco (PL-RS), e Paulo Bilynskyj (PL-SP) encaminharam na última quarta-feira, 25, uma representação contra Erika Hilton para a Procuradoria-Geral da República (PGR) devido a contratação dos maquiadores.

A deputada enxerga o ato como uma campanha de difamação: "denúncia infundada, caluniosa e mentirosa e que eles terão que prestar esclarecimento. De onde tiraram isso?". Na visão dela, o caso é a resposta de uma Direita acuada pela articulação que Erika conduz à favor do fim da jornada 6x1.

Erika Hilton se indispôs com o próprio eleitorado

Após uma tentativa de aproximação com rapper Oruam, Erika Hilton e enfrenta atritos com a sua própria base eleitoral. Em vídeo publicado no seu perfil no X (antigo Twitter), a deputada reconhece que errou ao tentar iniciar na militância política o cantor que em suas apresentações pede pela liberdade de seu pai, Marcinho da VP, líder da facção Comando Vermelho.

"Foi uma tentativa de diálogo, uma tentativa na qual reconheço que não usei as melhores palavras. Nem conhecia o histórico completo dele naquele momento", declarou ela por meio da publicação.