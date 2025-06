Trump suspende negociações comerciais dos EUA com Canadá e promete tarifas nos próximos dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o encerramento imediato das negociações comerciais com o Canadá. Em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, o republicano informou que comunicará as tarifas que o país vizinho enfrentará "dentro dos próximos sete dias".

Trump disse ter sido informado de que os canadenses decidiram impor impostos sobre serviços digitais contra empresas americanas de tecnologia, além de já cobrar até 400% em tarifas por produtos laticínios dos fazendeiros dos EUA "há anos".

"Eles estão obviamente copiando a União Europeia, que fez a mesma coisa e está atualmente em discussão conosco", escreveu Trump. "Com base nesse imposto flagrante, estamos encerrando TODAS as discussões sobre comércio com o Canadá, com efeito imediato", acrescentou.