Para IBGE, mercado de trabalho no Brasil está aquecido e resiliente

O mercado de trabalho manteve-se aquecido e resiliente no trimestre encerrado em maio, afirmou William Kratochwill, analista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego desceu a 6,2% no trimestre até maio, bem próxima ao piso da série histórica registrado no trimestre até novembro de 2024, de 6,1%.

"O mercado de trabalho está aquecido e continua resiliente", afirmou o pesquisador. "A economia está seguindo um bom caminho."

Segundo ele, o período de demissões de temporários já passou, mas a série histórica indica uma tendência sazonal de estabilidade na taxa de desemprego nessa época do ano.

"Nesse trimestre normalmente temos taxa estável ou de queda", disse ele. "Com a economia fluindo bem como tem fluído nos últimos trimestres, temos a taxa que é praticamente igual ao último trimestre do ano anterior. Temos o mercado aquecido, com resistência aos problemas externos ao mercado de trabalho."

Questionado sobre o fato de a taxa de desemprego ter descido em maio já ao segundo menor patamar da série histórica, mesmo nível registrado ao fim de 2024, quando sazonalmente o desemprego costuma ser mais baixo no ano, Kratochwill vê influência do bom desempenho da atividade econômica.

"O esperado era que a taxa fosse muito parecida com o trimestre anterior, porque historicamente é o que acontece", lembrou. "O mercado de trabalho em si está numa situação melhor do que esteve nos últimos dez anos", resumiu ele.

Por ora, ele não vê impacto da atual política monetária contracionista sobre o mercado de trabalho.

"Observando os dados, está claro que o mercado de trabalho continua avançando, continua resistindo a essa medida", afirmou Kratochwill. "Os efeitos que podem ter da política monetária são diversos, tem várias linhas de pensamento, cada uma pode dar uma indicação. Aqui os dados não nos permitem fazer essa previsão futura. (...) Mas até hoje a indicação é que o mercado de trabalho está indo bem."