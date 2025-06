Haddad: País não pode ostentar estar no pelotão da frente da economia mundial com desigualdade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o Brasil está entre as dez maiores economias do mundo, mas figura entre os dez piores do ponto de vista de desigualdade. "É uma contradição inaceitável."

Ele então enfatizou que não é possível o Brasil ostentar estar no pelotão da frente da economia mundial, quando tem "muita gente sendo deixada para trás", em alusão à desigualdade social.

Haddad também afirmou que o Brasil deve considerar o momento desafiador da política mundial atual como uma oportunidade. "Brasil é referência hoje no mundo na defesa da democracia, da Constituição, e não podemos abdicar dessas bandeiras", disse, elogiando a Faculdade de Direito da USP como um dos polos de defesa destas bandeiras.

As declarações foram feitas em auditório da própria Faculdade de Direito da USP, durante evento da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Arcadas).