Haddad diz que aceitou Fazenda após Lula reiterar projeto de 'pobre no Orçamento e rico no IR'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relembrou nesta sexta-feira, 27, que aceitou o cargo para ministro da Fazenda após reafirmar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que o projeto de "pobre no Orçamento e rico no Imposto de Renda", um dos temas de campanha de Lula, era sério.

"Lula disse, no meio da campanha, que quer colocar pobre no Orçamento e rico no Imposto de Renda. E eu olhei e falei boa ideia", disse Haddad.

As declarações foram feitas em auditório da própria Faculdade de Direito da USP, durante evento da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Arcadas).