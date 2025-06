Quina de São João sorteia R$ 250 milhões neste sábado (28); saiba como apostar

A 15° edição da Quina de São João será sorteada neste sábado (28), a partir das 20h. O prêmio terá valor estimado de R$250 milhões, um dos maiores da história do concurso especial.

Diferente das edições regulares, como a Mega da Virada e a Lotofácil, a de São João não é acumulativa, ou seja, o jogador com o maior número de acertos levará a bolada. Caso nenhum apostador acerte a quantidade estipulada, o prêmio será dividido entre os que acertaram quatro números e assim por diante.

As apostas poderão ser feitas até às 18h do dia do sorteio em casa lotérica, pelo aplicativo e Portal da Loteria Fácil. A aposta mínima é de cinco números, equivalente à R$2,50, e a máxima de 15 números (R$ 7.507,5?0), entre os 80 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas marcar, maior o valor da aposta – e maiores as chances de ganhar.

O sorteio da Quina de São João será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e poderá ser acompanhado pelo o Canal da Caixa no Youtube.

