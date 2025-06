Confiança do Comércio sobe 0,6 ponto em junho ante maio, para 89,3 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) teve um avanço de 0,6 ponto na passagem de maio para junho, a terceira alta consecutiva, levando o indicador ao nível de 89,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 27. Em médias móveis trimestrais, o Icom avançou 2,1 pontos em junho.

"A confiança do comércio encerra o primeiro semestre do ano em alta, recuperando parte do que foi perdido nos primeiros meses do ano. O resultado favorável de junho já mostra sinais de desaceleração e chama atenção pela sua concentração, tanto no horizonte temporal quanto nos segmentos. A queda nos indicadores sobre a percepção do momento atual sugere um ritmo mais fraco da demanda no mês e deixa um alerta sobre a continuidade do ano. A trajetória da confiança nos próximos meses ainda não está clara. Por um lado, as pressões inflacionárias e o ciclo de juros em alta, tendem a desacelerar o ritmo do setor. Por outro lado, o mercado de trabalho aquecido contribui favoravelmente para a demanda do setor", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em junho, houve melhora da confiança em dois dos seis principais segmentos do setor, puxada pelas avaliações sobre o futuro. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 2,8 pontos em junho, para 90,6 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) cresceu 4,0 pontos, para 88,5 pontos.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses cresceu 6,0 pontos, para 88,8 pontos, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses avançaram 1,8 ponto, para 88,5 pontos.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve redução de 2,2 pontos, para 89,4 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios caíram 3,4 pontos, para 92,0 pontos.

A confiança do comércio encerrou o segundo trimestre com crescimento de 2,5 pontos em relação ao primeiro trimestre.

"A melhora da confiança observada no segundo trimestre de 2025, que recupera menos da metade da queda do penúltimo trimestre, foi influenciada tanto com a situação atual quanto com as expectativas", informou a FGV.

A Sondagem do Comércio de junho coletou informações entre os dias 2 e 24 do mês.