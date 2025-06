IGP-M cai 1,67% em junho, após queda de 0,49% em maio, afirma FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) recuou 1,67% em junho, após queda de 0,49% em maio, informou nesta sexta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula alta de 4,39% em 12 meses até junho e declínio de 0,94% no acumulado do ano.

A queda registrada neste mês foi mais intensa do que todas as estimativas colhidas na pesquisa feira pelo Projeções Broadcast, cujo piso era recuo de 1,20%, com teto em -0,80% e mediana negativa de 1,04%.

O resultado foi puxado pela deflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), de 2,53%, ante uma queda de 0,82% registrada em maio.

Houve ainda desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que passou de alta de 0,37% em maio para 0,22% em junho. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) saiu de 0,26% para 0,96% no período.