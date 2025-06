Lucro Industrial na China cai 9,1% na comparação anual de maio

O lucro industrial na China recuou 9,1% em maio, na comparação anual, segundo o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado representa um tombo em relação a abril, quando o lucro das principais empresas industriais chinesas teve alta anual de 3%. Entre janeiro e maio, o lucro do setor industrial chinês caiu 1,1% ante o período equivalente de 2024. No acumulado de janeiro a abril, houve alta de 1,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.