Parlamentares removem cláusula de "imposto de vingança" do projeto de lei de Trump

Após pedido do secretário do Tesouro dos Estados Unidps, Scott Bessent, o presidente do Comitê de Finanças do Senado, Mike Crapo, e o presidente do Comitê de Meios e Recursos da Câmara, Jason Smith, afirmaram que "removerão a Seção 899 proposta do código tributário".

A Seção 899 permitiria que o governo federal impusesse impostos a empresas com proprietários estrangeiros, bem como a investidores de países cobradores de "impostos estrangeiros injustos" de empresas americanas.

A medida gerava a apreensão de que muitas empresas poderiam evitar investir nos EUA por medo de enfrentar impostos altos.

Bessent afirmou, por meio da plataforma social X, que fez o pedido após chegar a um acordo com outros países sobre o Acordo Tributário Global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Ele afirmou que, após "meses de diálogo produtivo", eles "anunciariam um entendimento conjunto entre os países do G7 que defende os interesses americanos".