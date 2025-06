Trump defende petrolíferas em relação à regras climáticas em negociações comerciais com a UE

Os executivos do setor petrolífero alistaram o presidente dos EUA, Donald Trump, em lutas contra as regras de carros limpos, restrições de perfuração e leis climáticas de Nova York à Califórnia. Agora, eles ganharam seu apoio em seu esforço para anular as principais regras ambientais da Europa.

Os líderes petrolíferos americanos e seus lobistas pediram ao presidente e aos membros de seu gabinete que usassem as negociações comerciais em andamento com a União Europeia para pressionar por uma reversão de duas importantes leis climáticas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

No mês passado, Trump ameaçou impor tarifas de 50% sobre a maioria dos produtos da UE, a menos que eles cheguem a um acordo comercial até 9 de julho. Muitos produtores de combustíveis fósseis se opõem discretamente aos planos de do republicano de impor tarifas aos países que compram seus combustíveis, mas se aproveitaram da disputa comercial.

Uma das leis da UE contra a qual as empresas americanas estão se insurgindo é a chamada Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Seu objetivo é pressionar as empresas com mais de 450 milhões de euros, o equivalente a cerca de US$ 522 milhões, a identificar e reduzir as violações dos direitos humanos e o impacto climático de suas operações e cadeias de suprimentos globais.

Um funcionário da Casa Branca não quis comentar sobre os detalhes das negociações em andamento, mas disse que a equipe de comércio e economia de Trump está focada em "encargos regulatórios injustos impostos às empresas e exportações americanas por nossos parceiros comerciais". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado