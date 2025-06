Percepção de risco fiscal está mais presente hoje do que no fim do governo Dilma, diz Mansueto

Após ter feito uma lista de mudanças positivas pelas quais o Brasil passou na última década, o economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto Almeida, lamentou que a percepção de risco fiscal hoje está muito mais presente do que nos anos de 2015 e 2016, no fim do governo de Dilma Rousseff (PT).

O discurso de Mansueto abordou a importância de um diagnóstico preciso para solucionar problemas econômicos, comparando a situação atual com a hiperinflação dos anos 90.

Segundo o economista, é consenso de que o problema fiscal são os gastos maiores que as receitas. Esse ponto foi bastante destacado por ele.

Mansueto fez as afirmações durante um bate-papo com o CEO do BTG Pactual, André Esteves, durante abertura da Global Managers Conference 2025, evento patrocinado pela BTG Asset Management.

Ao ser provocado por Esteves a que sugerisse algumas soluções para solucionar o imbróglio fiscal brasileiro, o economista disse que a solução reside na redução ou desaceleração dos gastos públicos. "Há benefícios fiscais que podem ser cortados, o que aumentaria a arrecadação sem ter que aumentar a carga tributária", disse.

Um exemplo prático é a revisão da política de valorização do salário mínimo, que tem impacto direto nos gastos previdenciários e não se mostra uma medida eficaz para combater a pobreza. Para Mansueto, se fosse feito essa desvinculação, o governo conseguiria recursos para fazer investimentos em políticas sociais mais direcionadas.

A desvinculação dos aumentos reais do salário mínimo dos benefícios previdenciários, de acordo com Mansueto, seria de grande valia, já que hoje metade dos gastos públicos vem das despesas previdenciárias.

A mensagem final transmite otimismo, afirmando que, com liderança e direção corretas, o Congresso será capaz de aprovar as medidas necessárias para o ajuste fiscal.

"Há como manter os benefícios sociais sem aumento real do mínimo", disse Mansueto, para quem a situação fiscal melhoria bastante se o País conseguisse passar por apenas alguns anos sem conceder aumentar o salário mínimo além da reposição da inflação.