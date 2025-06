Dora, Italo e Miguel Pupo avançam às quartas da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe

Principais brasileiros na disputa por vaga no Finals do Circuito Mundial de Surfe - reúne os cinco melhores da temporada na definição do campeão, em Fiji, daqui três etapas -, Yago Dora e Italo Ferreira se garantiram nesta quinta-feira nas quartas do Vivo Rio Pró, etapa nacional realizada em Saquarema. Além da dupla, em segundo e quarto, respectivamente, Miguel Pupo também se garantiu entre os oito melhores (é o 11º no geral).

As oitavas começaram já com Yago Dora, segundo colocado no geral antes de a etapa começar, na água - ele tinha vindo da repescagem com a maior nota do dia, um 15,50 sobre o compatriota Peterson Crisanto, que fez somente 8,93. E o primeiro representante verde e amarelo não decepcionou. Com uma incrível onda para 8,50 pontos - terminou a manobra celebrando bastante -, superou o mexicano Alan Cleland com 12,33 a 11,50 no total.

Logo depois, na bateria 2, foi a vez de um gigante confronto brasileiro e com Miguel Pupo virando diante de Filipe Toledo, o Filipinho, na última onda, avançando às quartas com 10,83 a 10,67. A confirmação da vitória veio quando ambos já estavam fora do mar e foi anunciado um 4,83 suficientes para o triunfo.

Depois de liderar boa parte do Circuito Mundial, Italo caiu para a quarta posição. Mas espera crescer na disputa no Rio e se garantiu nas quartas com gigante vitória sobre o norte-americano Crosby Colapinto, na qual conseguiu pegar uma maravilhosa onda, com direito a aéreo, e cravou impressionantes 9,33, maior nota das oitavas. Saiu pedindo 10 com as mãos. A vaga, de virada, veio com 14,33 da 13,30.

O Brasil já tem um representante garantido nas semifinais, já que Dora e Miguel Pupo vão se enfrentar nas quartas, e quem avançar encara o ganhador do duelo norte-americano entre Cole Houshmand (derrubou o japonês Kanoa Igarashi com 9,84 e 8,50) e Jake Marshall (bateu o australiano Jack Robinson, com 13,00 a 10,50).

Do outro lado da chave, o líder do Circuito Mundial, o sul-africano Jordy Smith (fez 10,83 a 9,83 sobre o havaiano Seth Moniz), terá o norte-americano Griffin Colapinto (anotou 13,87 a 12,80 no italiano Leonardo Fioravanti) pela frente.

Quem passar pode cruzar com Italo Ferreira, que terá nas quartas um duro embate com o australiano Ethan Ewing, vencedor do duelo com o compatriota Joel Vaughan por 12,63 a 11,14, e seu principal perseguidor na classificação (são quarto e quinto colocados).

QUEDAS BRASILEIRAS NA RODADA ELIMINATÓRIA

Antes de as oitavas começarem no Vivo Rio Pró, cinco brasileiros precisaram passar pela rodada eliminatória - a repescagem para quem ficou em segundo na bateria de abertura. E apenas Dora conseguiu avançar, deixando Crisanto pelo caminho. João Chianca, o Chumbinho, Alejo Muniz e Gabriel Kaussner também acabaram eliminados.

Primeiro no mar, Kaussner não segurou o favorito Jordy Smith, perdendo por 11,33 a 8,67. Na bateria 5, Alejo até anotou a maior nota em uma onda, com um 7,00, mas no geral, acabou superado pelo japonês Kanoa Igarashi (terceiro na temporada), com 11,73 a 9,67. Por fim, Chumbinho parou no forte norte-americano Griffin Colapinto, com 9,20 a 8,37.