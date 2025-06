ANP faz novo corte na abrangência da pesquisa de preços nos postos de abastecimento

Depois de suspender o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis em julho, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou que reduziu novamente o número de municípios pesquisados pelo Levantamento de Preços de Combustíveis, divulgado semanalmente.

A partir da última pesquisa, feita de 15 a 22 de junho, e durante todo o segundo semestre deste ano, o levantamento vai cobrir, no máximo, 390 municípios para preços de combustíveis automotivos, dos quais 175 incluirão também preços de GLP (gás de cozinha). No total, serão feitas 7.034 coletas semanais (4.831 de combustíveis automotivos e 2.203 de GLP).

Até junho de 2024, o levantamento abrangia 459 localidades, realizando 10.920 coletas semanais (5.450 de combustíveis automotivos e 5.470 de GLP), informou a agência.

"A decisão sobre localidades que deixarão de receber o levantamento considerou vários critérios, buscando minimizar os impactos negativos decorrentes das perdas de unidades amostrais e localidades pesquisadas", explicou a ANP.

Desde julho do ano passado, a pesquisa de preços já havia sido reduzida em 43%, para 6.255 coletas semanais de preços de combustíveis automotivos em 358 cidades, das quais 92 incluíam também os preços de GLP. Em janeiro de 2025, iniciou-se o restabelecimento parcial da pesquisa, com previsão de retomada da abrangência para 417 localidades, no segundo semestre de 2025.

"Contudo, com a nova limitação orçamentária, haverá interrupção dessa retomada no LPC, sendo necessário uma redução estimada em 50% do valor do contrato e, consequentemente, corte amostral na pesquisa", afirmou a ANP em nota.

Segundo a agência, o levantamento de preços já teve cobertura em 555 municípios e 22.880 postos, no período entre 2003 e 2007, sendo progressivamente reduzido por restrições orçamentárias.