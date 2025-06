Veja quais os senadores votaram a favor e contra o aumento do número de deputados federais

O Senado aprovou, por 41 votos a 33, o aumento do número de deputados federais no Brasil de 513 para 531. Por ter sido modificado, o projeto terá que voltar à Câmara dos Deputados. O número de votos foi o mínimo necessário para que o projeto não fosse derrubado.

A Câmara tem até o dia 30 de junho para aprovar uma regra de redistribuição de cadeiras, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. A orientação era distribuir as cadeiras já existentes, de acordo com as mudanças populacionais, mas um acordo entre as bancadas garantiu o aumento do número de deputados.

Veja como votaram os senadores na sessão desta quarta-feira, 25.

Votaram a favor

- Alessandro Vieira

- Ana Paula Lobato

- Augusta Brito

- Beto Faro

- Carlos Portinho

- Carlos Viana

- Cid Gomes

- Ciro Nogueira

- Daniella Ribeiro

- Davi Alcolumbre

- Dra. Eudócia

- Eduardo Braga

- Eduardo Gomes

- Efraim Filho

- Eliziane Gama

- Fernando Farias

- Giordano

- Irajá

- Izalci Lucas

- Jader Barbalho

- Jaques Wagner

- Jussara Lima

- Laércio Oliveira

- Lucas Barreto

- Marcelo Castro

- Mecias de Jesus

- Omar Aziz

- Otto Alencar

- Professora Dorinha Seabra

- Randolfe Rodrigues

- Renan Calheiros

- Rodrigo Pacheco

- Rogerio Marinho

- Rogério Carvalho

- Romário

- Sérgio Petecão

- Styvenson Valentim

- Vanderlan Cardoso

- Veneziano Vital do Rêgo

- Weverton

- Zequinha Marinho

Votaram contra

- Alan Rick

- Astronauta Marcos Pontes

- Cleitinho

- Confúcio Moura

- Damares Alves

- Dr. Hiran

- Eduardo Girão

- Esperidião Amin

- Fabiano Contarato

- Fernando Dueire

- Flávio Bolsonaro

- Hamilton Mourão

- Humberto Costa

- Ivete da Silveira

- Jaime Bagattoli

- Jayme Campos

- Leila Barros

- Luis Carlos Heinze

- Magno Malta

- Mara Gabrilli

- Marcio Bittar

- Marcos Rogério

- Marcos do Val

- Oriovisto Guimarães

- Paulo Paim

- Plínio Valério

- Sergio Moro

- Soraya Thronicke

- Teresa Leitão

- Tereza Cristina

- Wellington Fagundes

- Wilder Morais

- Zenaide Maia

Não votaram

- Angelo Coronel (em atividade parlamentar)

- Chico Rodrigues (licença saúde)

- Flávio Arns (licença saúde)

- Jorge Kajuru (ausente)

- Jorge Seif (ausente)

- Margareth Buzetti (não compareceu)

- Nelsinho Trad (presidente da sessão não vota)