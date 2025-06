Malala Yousafzai publicará novo livro de memórias em outubro; saiba detalhes

Malala Yousafzai publicará um novo livro de memórias. Intitulada No Meu Caminho, a obra chega no Brasil pela Companhia das Letras em 21 de outubro, em lançamento simultâneo à edição em inglês.

Este será o primeiro livro da ativista paquistanesa dedicado ao público adulto desde o fenômeno editorial Eu Sou Malala, de 2013, escrito em parceria com a jornalista Christina Lamb.

O best-seller contava como Malala tornou-se mundialmente famosa aos 15 anos, quando foi vítima de um atentado a tiros por denunciar as condições de vida no Paquistão durante a ocupação taleban.

Após sobreviver ao ataque, ela virou um símbolo da luta pelo direito das mulheres e de resistência contra regimes opressores. Aos 17 anos, foi laureada com o prêmio Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais jovem a receber a honraria.

Em No Meu Caminho, Malala - agora com 27 anos - conta a realidade dos anos após o ataque, revelando sua jornada em busca de si mesma em meio ao ativismo e aos rótulos que a sociedade queria impor a ela.

Conforme a sinopse divulgada pela editora, o livro é uma reapresentação de Malala ao mundo, escrito com "humor, sensibilidade e franqueza", ao tratar de temas como amizade, amor, saúde mental e autodescoberta.

Em 2020, Malala formou-se em política, economia e filosofia pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. No ano seguinte, casou-se com o empresário Asser Malik na cidade de Birmingham.

Ela também é autora de versões juvenis e infantis de sua autobiografia, do livro ilustrado Malala e Seu Lápis Mágico e de Longe de Casa: Minha jornada e Histórias de Refugiadas Pelo Mundo, todos publicados por selos da Companhia das Letras.