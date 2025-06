Ministério do Comércio chinês diz que está acelerando aprovação de exportações de terras raras

O Ministério do Comércio da China está focado em acelerar a revisão de licenças de exportação relacionadas a terras raras de acordo com as leis e regulações internacionais, afirmou o porta-voz He Yadong, em coletiva nesta quinta-feira, 26. Segundo ele, o país coloca "grande importância em manter a estabilidade e segurança das cadeias de oferta globais" e já aprovou um certo número de pedidos.

"Vamos continuar a ampliar a aprovação de pedidos conformes. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação e o diálogo com países relevantes sobre os controles de exportação", acrescentou He.

Os comentários foram realizados em resposta a uma pergunta que apontava a esperança de autoridades da União Europeia (UE) em resolver os gargalos no fornecimento de terras raras antes da cúpula com a China, que acontecerá no próximo mês.