Ericsson diz que número de acessos 5G vai superar 4G em 2027

A internet móvel de quinta geração (5G) continua em crescimento mundo afora, de acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira, 26, pela multinacional sueca Ericsson, fornecedora de equipamentos de rede para as operadoras.

O 5G já representa 27% do total de celulares conectados à internet em termos globais, com 2,3 bilhões de usuários. Considerando o ritmo atual de adesão à nova tecnologia, a estimativa é que haverá 2,9 bilhões celulares conectados ao 5G até o fim de 2025 e 6,3 bilhões em 2030 - quando devem representar dois terços de todas as conexões móveis no planeta.

A Ericsson projeta ainda que o 5G ultrapassará o 4G como a tecnologia dominante nas redes móveis em 2027, nove anos após o lançamento inicial da nova geração de internet. Paralelamente, o número de acessos via 4G vem caindo. O total de conexões 4G caiu em 55 milhões no primeiro trimestre de 2025, chegando em um total de 4,9 bilhões de acessos.

"Já teve um pico do 4G, e agora vemos uma migração para o 5G", observou a Líder de Evolução de Rede na América Latina da Ericsson, Margarete Iramina, em apresentação realizada nesta quinta-feira, 26. "A adoção do 5G está sendo muito rápida, superando que o vimos no 4G", emendou.

Um dos fatores que impulsionou a adoção da nova geração de internet foi a chegada de smartphones de preços menores, segundo Iramina. "No começo, os primeiros dispositivos 5G eram de alto valor. Mas, ao longo do tempo, e com a adoção do 5G em mais mercados, os preços dos aparelhos foram decrescendo", citou.

O levantamento da Ericsson mostrou que há mais de 340 provedores ao redor do mundo que já lançaram serviços comerciais de 5G. Deste total, 70 estão trabalhando com o 5G do tipo 'standalone', ou 5G 'puro', isto é, com redes autônomas e não ser baseadas em equipamentos 4G, o que permite um tráfego de dados mais rápido e com menor latência.

A adoção do 5G está mais avançada na América do Norte, representando 71% do total de conexões, e na Ásia, com 52% - esta última é puxada pela China, onde já há mais de 1 bilhão de aparelhos da quinta geração de internet.

Na América Latina, ainda são menos de 10% das conexões em 5G. Por outro lado, a tecnologia está em crescimento na região, dobrando entre 2023 e 2024, quando chegou a 63 milhões. A estimativa é que o 5G alcance 480 milhões de conexões na América Latina em 2030. A pesquisa da Ericsson não apresentou dados específicos do Brasil. Já segundo dados da consultoria Teleco, o País tem 45 milhões de conexões 5G.

Iramina citou ainda que o 5G tem contribuído para um aumento no tráfego de dados pelos celulares ao redor do mundo, com maior consumo de áudio e vídeo. A nova tecnologia também tende a exercer um papel importante no suporte a aplicações de inteligência artificial (IA) generativa, que tem se difundido e utilizam muitos dados.

"A quantidade de tráfego de IA na rede ainda é pequena. A exceção está nos aplicativos de IA ligados a geração de vídeo, mas elas ainda têm poucos usuários", observou. "Mas essa é uma demanda que vai crescer", acrescentou, citando a difusão de IA em celulares, notebooks, aparelhos vestíveis (como relógios e óculos), além de aplicações de vídeo e jogos imersivos, com realidade virtual ou aumentada.