Worthington reporta queda de receita na comparação anual, mas obtém lucro no 4º tri fiscal

A Worthington Steel registrou lucro ajustado de US$ 53,4 milhões no 4º trimestre fiscal de 2025, encerrado em 31 de maio, equivalente a US$ 1,05 por ação diluída, praticamente em linha com os US$ 1,06 por ação de um ano antes.

Segundo balanço divulgado na quarta-feira, a receita líquida da companhia somou US$ 832,9 milhões no período, uma queda de 9% em relação ao mesmo trimestre de 2024, reflexo de "menores preços médios de venda" e, em menor escala, de "menores volumes de processamento por encomenda".

A empresa informou ainda que concluiu, já após o fechamento do trimestre, a aquisição do grupo italiano Sitem, como parte de sua estratégia de crescimento. "Apesar de um ambiente econômico misto, nossa equipe executou bem no quarto trimestre, avançando em iniciativas-chave e mantendo o foco em segurança e relacionamento com parceiros", disse o CEO Geoff Gilmore.

Para os próximos meses, a Worthington destaca os investimentos em aço elétrico e os ganhos de participação em setores estratégicos, mas não apresentou guidance financeiro detalhado.

