Petrobras assina protocolo de intenções para impulsionar setor offshore no litoral paulista

A Petrobras, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a agência InvestSP e a Brazilian Energy Council (Brenc) formalizaram esta semana um protocolo de intenções para impulsionar o setor offshore no litoral paulista, e com isso fortalecer a cadeia produtiva do petróleo, gás e energia do País, informou a Petrobras.

"O objetivo da parceria é estabelecer diretrizes para cooperação institucional, técnica e operacional para fomentar ações coordenadas de infraestrutura, desenvolvimento de mão de obra, inovação, regulação e sustentabilidade no litoral paulista, visando transformar a região em um dos principais polos de operações offshore no País", disse a estatal em nota.

A iniciativa faz parte do Planejamento Estratégico 2050 e do Plano de Negócios 2025-2029 da Petrobras, cujos investimentos são da ordem de US$ 111 bilhões, sendo US$ 77 bilhões previstos para o desenvolvimento de projetos de produção e exploração, incluindo de bacias no litoral de São Paulo.

Durante a abertura do SP Offshore 2025, esta semana, em Santos, no litoral paulista, a gerente executiva do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes) da Petrobras, Lilian Barreto, ressaltou a importância do desenvolvimento das atividades offshore em São Paulo em prol da garantia da segurança energética do Brasil.

"A Petrobras responde por 90% da produção nacional de óleo e gás natural, sendo boa parte oriunda das nossas bases no litoral paulista. Fomentar ações que visam o investimento e o desenvolvimento do potencial offshore da região colabora para a sustentabilidade do nosso negócio e do fortalecimento do setor no Brasil", afirmou Barreto.