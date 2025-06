Éder Mauro e Dr. Daniel empatam na disputa pelo governo do Pará, aponta Paraná Pesquisas

O deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA) aparece empatado com o prefeito de Ananindeua (PA), Dr. Daniel (PSB-PA) nas eleições para governador do Pará, conforme divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 26. O deputado do PL tem 30,5% das intenções de voto contra 29,1% do prefeito, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de 2,5 pontos pOrcentuais da pesquisa.

Neste mesmo cenário estimulado, ou seja, quando os nomes dos candidatos são apresentados previamente aos entrevistados, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB-PA) aparece em terceiro lugar, com 15,4% das intenções de voto. Em seguida estão o ex-deputado federal Paulo Rocha (PT), com 6,7%; Cleber Rabelo (PSTU) com 3,6% e o dirigente do PSOL Fernando Carneiro com 0,8%. Os que disseram votar em branco ou nulo são 9,3%, enquanto 4,5% não souberam ou não responderam.

Já em um segundo cenário estimulado, Dr. Daniel foi testado contra Hana Ghassan e saiu em vantagem, com 34,2% das intenções de voto contra 17,1% da vice-governadora. Em seguida estão o deputado federal Joaquim Passarinho (PL) com 10,7%; Paulo Rocha com 9,2%; Cleber Rabelo com 5,4% e Fernando Carneiro com 1,5%. Os eleitores que preferiram votar em branco ou nulo são 14,5%, enquanto 7,3% não souberam ou não quiseram responder.

Em um terceiro cenário, sem a presença de Joaquim Passarinho e incluindo o deputado estadual Rogério Barra (PL), este último obteve 7,6% das intenções de voto. Neste cenário, Dr. Daniel mantém a liderança com 35,3%; Hana Ghassan aparece em segundo lugar, com 17,6%; seguida por Paulo Rocha, com 9,4%. Cleber Rabelo e Fernando Carneiro receberam, respectivamente, 5,8% e 1,4% das intenções. Os votos em branco somam 15,8%, enquanto 35,3% dos eleitores preferiram não opinar.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados são questionados em quem votariam, sem uma lista prévia de candidatos, o atual governador do Pará, Helder Barbalho levou a melhor com 15,7% das intenções de voto. Dr Daniel aparece com 7,6%, seguido de Hana Ghassan com 2,5% e o Delegado Éder Mauro, com 1,3%. Os que disseram votar em branco ou nulo são 6,5%, enquanto 64,9% não souberam ou não responderam.

Helder encerra em 2026 seu segundo mandato e, portanto, não poderá se candidatar novamente ao cargo de governador. No entanto, em uma pesquisa para o Senado Federal, o atual chefe do Executivo estadual do Pará lidera a disputa com 45,3% das intenções de voto, contra 40,1% de Éder Mauro. Em um cenário contra Zequinha Marinho (Podemos), o governador alcança 48% dos votos, enquanto o senador registra 25,2%.

Na avaliação dos paraenses, a gestão de Helder Barbalho à frente do governo do Pará obteve 66,3% de aprovação contra 30,3% de rejeição. Nesta pesquisa, 3,4% não soube ou não quis opinar.

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas foi realizada através de entrevistas pessoais com 1.542 eleitores em 60 municípios paraenses entre os dias 21 e 24 de junho de 2025. Tal amostra confere a pesquisa um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5 pontos porcentuais para os resultados gerais.