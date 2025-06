'É só organizar o pagamento', disse 'Bombom' ao liberar helicóptero usado pelo PCC

Mensagens encontradas no celular do investigador Marcelo Marques de Souza, o Bombom, da Polícia Civil de São Paulo, foram o ponto de partida da Operação Agusta, deflagrada nesta quarta-feira, 25, que levou o policial novamente à prisão.

Os diálogos reconstituem como Bombom cobrou propinas para liberar um helicóptero usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para transportar drogas, dinheiro e lideranças da facção.

A aeronave havia sido apreendida pela 6ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, no Campo de Marte, em abril de 2022.

Quatro meses depois, em agosto de 2022, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde o investigador trabalhava, lavrou o auto de restituição da aeronave em nome do empresário e piloto de Fórmula Truck Roberval de Andrade, dono do helicóptero. O Estadão busca contato com as defesas.

Com base no auto de restituição, o empresário conseguiu autorização judicial para reaver a aeronave. A decisão foi tomada pelo desembargador Ivo de Almeida, denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e advocacia administrativa na Operação Churrascada. O magistrado, que está afastado das funções no Tribunal de Justiça de São Paulo desde junho do ano passado, não é alvo deste inquérito.

Em conversas com o empresário, Bombom afirma que a liberação do helicóptero dependeria apenas de "arrumar o dinheiro".

"Vê se tudo tiver do mesmo jeito é só você ir organizando o pagamento aí, o resto a gente vem pra cá e manda brasa. Aqui já tá meio desenrolado, tá mais precisando de concluir o pagamento mesmo (sic)", afirma o investigador em mensagem de áudio.

Roberval de Andrade também foi preso nesta quarta. Segundo a Polícia Federal, Bombom vinha "protegendo" o empresário de problemas legais em várias situações, "utilizando sua posição para uma intermediação parcial que o favoreça".

Os investigadores identificaram depósitos de Roberval em contas indicadas por Bombom. Em fevereiro de 2023, o investigador recebeu R$ 75 mil.

Os dois mantinham uma relação próxima, de acordo com o inquérito. Em uma conversa, Marcelo Bombom envia um vídeo de um saco com drogas e escreve: "Olha seu presente campeão".

Nas redes sociais, onde 39 mil o seguem, Roberval exibe a rotina de treinos e campeonatos ao redor do Brasil.

Tá em casa

Outro investigador da Polícia Civil, Sérgio Ricardo Ribeiro, o Serginho Denarc, também foi preso na Operação Agusta por suspeita de auxiliar Bombom. De acordo com a PF, ele ajudou a encerrar uma investigação sobre uma empresa de comércio exterior, a pedido do colega.

"Fica sossegado Bombom, tranquilo, é seu parceiro tá em casa, já tá atendido. Ele nem vai ser ouvido, entendeu", afirma Sérgio em uma das mensagens obtidas pela PF.

Ao pedir as prisões à Justiça, o delegado Hugo Leonardo Mariano Mendonça, responsável pela investigação, argumentou que os investigados têm "capacidade intimidatória" e acesso privilegiado em razão dos cargos, o que poderia colocar em risco o inquérito.

"A corrupção policial representa uma grave ameaça à integridade das instituições democráticas e à segurança pública. Seu combate exige a aplicação rigorosa do arcabouço normativo penal e administrativo", diz a representação da PF.

A operação foi autorizada pelo juiz Luigi Monteiro Sestari, do Fórum Criminal da Barra Funda, Ele considera que os investigadores são "um risco contemporâneo ao bom andamento não só desta investigação, como também aos interesses do Estado no combate ao crime organizado"

"Os indícios de materialidade e autoria foram demonstrados nos autos, consistindo nos trechos de diálogos por áudio e mensagens em que os investigados Marcelo e Sérgio, policiais civis, trocam entre si, que indicam que eles solicitaram e/ou receberam vantagem indevida, em razão de sua função, com vistas a interferir em investigações, além de terem violado sigilo de investigação policial para atender interesse privado", diz a decisão.

COM A PALAVRA, OS CITADOS

A reportagem busca contato com as defesas. O espaço está aberto para manifestação