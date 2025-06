Correção: Murilo tem lesão muscular na coxa e desfalca Palmeiras diante do Botafogo no Mundial

A nota enviada anteriormente estava com o nome do zagueiro Bruno Fuchs errada. Segue versão corrigida:

O Palmeiras vai encarar o Botafogo, sábado, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, sem um de seus pilares defensivos. Exames de imagem confirmaram lesão muscular na coxa esquerda e o zagueiro Murilo será desfalque no embate brasileiro agendado para o Lincoln Financial Field.

Murilo se machucou ainda no começo do primeiro tempo do jogo contra o Inter Miami, quando tentou dar um pique atrás de Allende - fez o gol no lance - e acabou acusando o golpe. Ele foi substituído por Bruno Fuchs, que deve ser o escolhido para encarar os cariocas ao lado de Gustavo Gómez.

"O zagueiro Murilo teve constatada uma lesão na coxa esquerda e já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance", informou o Palmeiras, antes do treino desta quarta-feira, em Greensboro, na Carolina do Norte.

O problema de Murilo é considerado grave e há possibilidade de ele nem atuar mais na competição, caso o clube paulista avance para as fases decisivas. Mesmo assim, o Palmeiras evita falar em corte, como o Botafogo fez com o também zagueiro Bastos, já retornando ao País.

Por outro lado, o volante argentino Aníbal Moreno, destaque palmeirense nos Estados Unidos, está recuperado de um edema na coxa direita e deve ser novidade diante do Botafogo. Abel Ferreira deve definir a escalação somente no treino de sexta-feira, mas pode realizar mudanças no time titular que sofreu para buscar o 2 a 2 com o Inter Miami.