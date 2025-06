Atividade econômica cai em 3 das 5 regiões do País, e em 10 de 13 Estados em abril, revela BC

Três das cinco regiões do Brasil tiveram contração na atividade econômica em abril, na comparação com março, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR). Dos 13 Estados acompanhados, nove registraram queda.

A maior baixa entre as regiões do País ocorreu no Sul (-1,15%). Em seguida, aparecem Sudeste (-0,71%) e Centro-Oeste (praticamente estável, com -0,06%). Em contrapartida, a economia cresceu no Nordeste, com alta de 0,51%, e na região Norte, com ganho de 0,14%.

Entre os Estados, as maiores quedas do IBCR ocorreram no Espírito Santo (-2,35%), Paraná (-1,37%), Santa Catarina (-1,03%).

Houve altas apenas em Pernambuco (6,08%) e no Pará (1,04%), enquanto a economia ficou praticamente estável em Goiás (0,02%) e Minas Gerais (-0,03%).

Interanual

Apesar das baixas na margem, a atividade cresceu em todas as regiões do País em abril ante o mesmo mês de 2024. A maior expansão foi observada no Centro-Oeste, com alta de 10,72%. Em seguida, aparecem Norte (5,27%), Nordeste (2,95%), Sudeste (1,36%) e Sul (1,18%).

O Pará teve a maior alta na comparação interanual em abril, com 8,71%, seguido de Goiás (7,39%), Santa Catarina (4,96%) e Bahia (4,85%). Na outra ponta, aparecem Rio Grande do Sul (-4,34%) e Espírito Santo (-0,78%).

No acumulado do ano, a atividade cresce em todas as regiões, com destaque para o Centro-Oeste (9,40%). Em 12 meses, a região também tem a maior alta, de 5,96%.