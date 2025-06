Felipe Meligeni é eliminado e Brasil fica sem representantes no quali de Wimbledon

A derrota de Felipe Meligeni nesta quarta-feira para Shintaro Mochizuk, em partida válida pela segunda rodada do quali de Wimbledon, encerrou a participação nacional nesta fase do torneio. O tenista brasileiro (147º no ranking da ATP) não resistiu ao melhor jogo do adversário japonês (146º) e acabou derrotado por um duplo 6/3 em 1h17 de confronto.

O Brasil, que contava com quatro competidores, terá agora na chave principal apenas dois representantes no Grand Slam inglês: o carioca João Fonseca e a paulistana Beatriz Haddad Maia.

Além de Meligeni, se despediram também da competição o cearense Thiago Monteiro, o paranaense Thiago Wild (no masculino) e paulistana Laura Pigossi (feminino).

Com o resultado positivo, Mochizuk avança para a última fase do quali e terá pela frente suíço Dominic Stricker.

No jogo, Meligeni sofreu com o jogo mais consistente do rival e sofreu uma quebra no quinto e game do primeiro set. Além de não conseguir reagir, ele não confirmou seu serviço (no 9º game) e viu o adversário fechar a parcial em 6/3.

Após obter 1 a 0 no segundo set quando o japonês tinha o saque na mão, Meligeni se desconcentrou e permitiu uma virada para 4 a 1. Dono da situação, Mochizuk administrou a vantagem e voltou a vencer a parcial por 6/3 sacramentando a vitória de 2 a 0.