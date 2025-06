MP de São Paulo e promotoria da Itália assinam acordo de cooperação contra máfias e facções

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Procuradoria da Itália assinaram nesta quarta-feira, 25, um acordo de cooperação para a criação de equipes de investigação conjuntas contra máfias e facções criminosas nos dois países.

A parceria é inédita e prevê cooperação contínua e permanente entre o Ministério Público paulista e a Procuradoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália.

Nos últimos anos, investigações nos dois países detectaram elos entre a máfia Ndrangheta, da Calábria, e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Na Operação Eureka, à qual o Estadão teve acesso, foi revelada a ligação entre o tráfico de armas que abastece o PCC com o mercado ilegal de drogas na Europa.

A cerimônia de assinatura do acordo contou com a presença de Giovanni Melillo, chefe da Procuradoria Nacional Antimáfia da Itália, e Barbara Sargenti, vice-procuradora do grupo. Durante a reunião, Melillo ressaltou a importância de canais de "comunicação contínua" entre os dois países.

Também estiveram presentes os promotores Lincoln Gakiya e Fábio Bechara, representantes do Gaeco (Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado), braço do MP-SP especializado em investigações sobre organizações criminosas. "O dia de hoje é um dia de festa para o Ministério Público. O crescimento das máfias, inclusive no Brasil, nos preocupa há muitos anos", disse Gakiya.