Mbappé treina com o time do Real Madrid pelo 2º dia seguido e fica perto de estreia no Mundial

O astro Mbappé está muito perto de fazer sua estreia no Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o atacante treinou pelo segundo dia seguido com os companheiros de Real Madrid, desta vez no campo e totalmente recuperado da gastronterite que o tirou dos dois primeiros jogos, e a definição se já encara o RB Salzburg nesta quinta-feira, ou volta nas oitavas de final, depende do técnico Xabi Alonso.

O comandante merengue havia dito, antes dos 3 a 1 diante do Pachuca, que Mbappé voltaria apenas diante do rival austríaco. E, como a equipe ainda não está garantida nas oitavas - precisa de uma igualdade -, é possível que o francês seja, ao menos, relacionado. A definição deve sair ainda nesta quarta.

Mbappé era a grande aposta dos espanhóis para a competição e sua ausência foi bastante sentida no 1 a 1 com o Al-Hilal, na estreia, jogo no qual o Real Madrid passou sufoco em diversos momentos e careceu de seu artilheiro.

Depois de aparecer debilitado na atividade de terça, Mbappé parecia mais disposto no treino desta quarta, no The Gardens North County District Park, antes do embarque para a Filadélfia. Entrou em campo com pique, por exemplo.

Pelas fotos do site oficial do Real Madrid, Mbappé treinou no time sem colete, o que sugere sua escalação. O dia começou com atividades físicas na academia, depois Xabi Alonso ensaiou algumas jogadas com bola. No fim, o time ainda aprimorou ma pontaria com treino de finalizações.

O Real Madrid soma os mesmos quatro pontos do RB Salzburg, levado vantagem no saldo de gols (2 a 1). O Al-Hilal, com dois, precisa ganhar do eliminado Pachuca para obter uma das vagas da chave H. Há a possibilidade de empate triplo e sem nenhum ter vantagem nos confrontos.