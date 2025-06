Lula: Petróleo na Margem Equatorial vai financiar transição ecológica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 25, que o governo quer pesquisar a existência de petróleo na Margem Equatorial da Foz do Rio Amazonas. Segundo o presidente, caso a presença seja confirmada, o combustível será tratado com "seriedade".

Lula disse também que o uso do petróleo da Margem Equatorial será responsável por financiar a transição energética do Brasil e do Mundo, abandonando o uso dos combustíveis fósseis.

"A gente vai tratar com muita seriedade. A gente quer pesquisar, a gente quer ver se tem e, se tem, a gente vai tratar. Vai ser o uso do petróleo que vai garantir o financiamento desse País e do Mundo em fazer a transição ecológica e abrir mão do combustível fóssil", disse o petista.

Nesta quarta-feira, Lula participou do evento "Combustível do futuro chegou: E30 e B15", realizado na sede do Ministério de Minas e Energia. No evento, o governo anunciou a elevação do porcentual obrigatório de mistura de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. A mistura de etanol anidro na gasolina tipo C passará dos atuais 27% para 30% (E30), enquanto o porcentual mínimo obrigatório de biodiesel ao óleo diesel subirá de 14% para 15% (B15).