Lula: não tem possibilidade de alguém fazer discurso de que biocombustível compete com alimento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, refutou o argumento de que há competição de uso de commodities agrícolas para produção de biocombustível e produção de alimentos. "Muita gente dizia que se fôssemos fazer biodiesel ia faltar alimentos no mundo. O Brasil não precisa desmatar para crescer. Não tem possibilidade de alguém fazer discurso de que biocombustível compete com alimento", afirmou Lula, durante o evento 'Combustível do futuro chegou: E30 e B15', nesta quarta-feira, 25.

Na cerimônia, o governo federal anunciou a elevação do porcentual mínimo de adição do biodiesel ao óleo diesel para 15% e do etanol na gasolina tipo C para 30% a partir de 1º agosto.

A medida foi deliberada em reunião extraordinária no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) na manhã desta quarta-feira com a participação de Lula.

O presidente afirmou ainda que está com voz rouca por causa de "excesso de discursos".