Bahia renova com Rogério Ceni até 2027 e reafirma confiança em projeto de longo prazo

O Bahia oficializou nesta quarta-feira a renovação de contrato com Rogério Ceni até dezembro de 2027. A ampliação do vínculo, antes válido até o fim deste ano, coroa um trabalho consolidado e valorizado pela diretoria tricolor, que encontrou no técnico um pilar de um projeto ambicioso sob a gestão do Grupo City.

Ceni chegou ao clube em setembro de 2023 e, em pouco menos de dois anos, reconstruiu a imagem da equipe dentro e fora das quatro linhas. A permanência de Ceni é vista internamente como uma resposta ao imediatismo ainda presente no futebol brasileiro. Mesmo após a frustração com a eliminação precoce na fase de grupos da Libertadores de 2025, o Bahia optou por reforçar sua convicção no trabalho do treinador.

O argumento é sustentado pelos números: título baiano, liderança na Copa do Nordeste, classificação para as oitavas da Copa do Brasil e uma campanha de bom nível no Brasileirão - com presença constante no G-6.

Mais do que resultados, o ex-goleiro campeão mundial pelo São Paulo tem deixado uma marca de identidade no Bahia. Ceni é detalhista, obstinado e inquieto - traços que o acompanham desde os tempos de jogador e que, agora, transformaram o Bahia em um time competitivo, moderno e versátil.

Os números ajudam a explicar a renovação. Ceni já é o 11º técnico com mais partidas no comando do Bahia e, ainda nesta temporada, deve entrar no Top 10 da história. Ele é o técnico com mais partidas consecutivas à frente do clube neste século, com 123 jogos, e detém a marca de mais jogos (10) e vitórias (4) do Bahia na Copa Libertadores. Em 2024, foi o responsável pela melhor campanha tricolor na era dos pontos corridos e por recolocar o clube na torneio continental após 36 anos de ausência.

A sintonia entre o treinador e o projeto do Grupo City também é evidente nos bastidores. Desde o início de 2025, a diretoria sinalizava a intenção de estender o contrato. O desempenho no primeiro semestre acelerou o processo. Para a cúpula, Rogério simboliza a ideia de continuidade em um ambiente onde a paciência é cada vez mais rara. Não à toa, seu nome é unanimidade nos corredores da Cidade Tricolor.