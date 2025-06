Powell: se tivesse estagflação nos EUA, isso colocaria o Fed em uma posição complicada

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reafirmou, ao testemunhar para o Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 25, que não vê estagflação no atual momento e, se existisse, "isso colocaria o BC em uma posição complicada".

"A estagflação não é um caso base, mas o Fed está monitorando", disse Powell.

Segundo ele, sentimento das empresas melhorou em relação às incertezas tarifária, mas espera mais informações de tarifas para decisões. "Reduzir a incerteza ajudaria e qual será o nível da tarifa final também", ponderou, após ser questionado sobre uma possível redução dos juros.

Em relação aos stablecoins, Powell defendeu que, nos últimos dois anos, a indústria amadureceu e se tornou mais popular e convencional.

Segundo ele, o BC está "analisando e retirando muitas orientações anteriores sobre criptomoedas".