Trump diz que falará com Putin em breve e que guerra na Ucrânia é 'mais difícil de negociar'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (25) que pretende conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em breve, em meio aos esforços para encerrar a guerra na Ucrânia.

Durante coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apesar de indicar disposição para o diálogo, o republicano reconheceu que a resolução do conflito é complexa.

"A guerra Rússia-Ucrânia é mais difícil do que outras guerras para negociações", afirmou. Trump também admitiu preocupação com as intenções do Kremlin. "Talvez Putin tenha ambições territoriais além da Ucrânia", alertou.

Questionado sobre uma eventual proposta de trégua, Trump disse que ainda não tratou do tema com o presidente ucraniano. "Não discuti cessar-fogo com Volodymir Zelenski", declarou. Ainda assim, o americano voltou a sugerir que há margem para uma saída negociada. "Putin gostaria de fazer um acordo", pontuou, sem dar detalhes sobre as condições de uma possível negociação.

Mais cedo, no entanto, o presidente da Ucrânia, em publicação no X, afirmou que discutiu "como alcançar um cessar-fogo e uma paz verdadeira" durante reunião "longa e substancial" com Trump na cúpula da Otan realizada logo antes da coletiva de imprensa do republicano.