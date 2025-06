Estoques de petróleo nos EUA caem 5,836 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 5,836 milhões de barris, a 415,106 milhões de barris na semana passada, informou nesta quarta-feira, 25, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 1,3 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 2,075 milhões de barris, a 227,938 milhões de barris, enquanto a projeção era de alta de 200 mil barris. Já os estoques de destilados cederam 4,066 milhões de barris, a 105,332 milhões de barris. A previsão era de avanço de 700 mil de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 93,2% para 94,7%, acima da projeção dos analistas, de 93,7%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram recuo de 464 mil barris, a 22,224 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,435 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.