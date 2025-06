AgroGalaxy retoma uso de marcas regionais Agro100, AgroCat e Rural Brasil em operação de varejo

A AgroGalaxy anunciou um novo posicionamento estratégico com foco no fortalecimento de marcas regionais em suas operações de varejo. Segundo a companhia, as lojas passam a operar com as bandeiras Agro100, AgroCat e Rural Brasil, reconhecidas nos nove Estados em que a empresa está presente: Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A marca de produtos Sementes Campeã também será mantida.

De acordo com a empresa, a decisão faz parte de um movimento de "resgate à essência de revenda agrícola", com o objetivo de reforçar a proximidade com os produtores rurais.

"A decisão de fortalecer as marcas regionais nasceu de um profundo processo de escuta dos produtores rurais. Percebemos que o elo de confiança com essas marcas permanece extremamente forte. Estamos, portanto, retomando aquilo que sempre foi nossa essência: o modelo de revenda agrícola simples, próximo, ágil e alinhado às necessidades do agricultor", afirmou o CEO da AgroGalaxy, Eron Martins, em nota.

O anúncio ocorre pouco mais de um mês após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa pela 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia. O plano, aprovado por 82,4% dos credores, prevê, entre outras medidas, carência de dois anos para o pagamento das dívidas renegociadas, que somam R$ 4,6 bilhões.

A AgroGalaxy explicou que a marca corporativa AgroGalaxy passa a ter um papel exclusivamente institucional e estratégico, atuando como holding e gestora das operações. Já as marcas regionais terão "autonomia comercial e de relacionamento, oferecendo soluções para cada região". Conforme a companhia, a iniciativa representa "um novo capítulo na trajetória da empresa", refletindo "os aprendizados e as transformações promovidas pela empresa".

"A partir desse movimento, a marca AgroGalaxy assume um papel institucional e estratégico, atuando como holding e gestora das operações, com foco na governança corporativa, sustentabilidade financeira e desenvolvimento de negócios. Já as marcas de varejo ganham autonomia comercial e de relacionamento, oferecendo soluções para cada região", informou a empresa na nota.

Sobre o processo de recuperação judicial, a AgroGalaxy reafirmou o compromisso com o plano homologado. "A companhia segue confiante de que, com disciplina e foco na execução, concluirá este ciclo de forma bem-sucedida, pavimentando o caminho para um futuro de crescimento sustentável."