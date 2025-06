Taxas de juros têm leve alta com dólar e pauta do Congresso no radar

Os juros futuros médios e longos operam em leve alta nesta quarta-feira, 25, em sintonia com o dólar e conforme os rendimentos dos Treasuries longos se fortaleceram. A pauta do Congresso está no radar. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou para esta quarta a votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL)) que revoga o decreto do governo Lula com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Motta pautou também para esta quarta-feira, 25, o PL que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,955%, de 14,944% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,240%, de 14,201%, e o para janeiro de 2029 avançava para 13,410%, de 13,330% no ajuste de terça-feira, dia 24.