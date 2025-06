Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 3,662 bilhões em maio, diz BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 3,662 bilhões em maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 25. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 4,500 bilhões. As estimativas do mercado iam de US$ 3,90 bilhões a US$ 5,900 bilhões.

No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 30,944 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 70,477 bilhões, o equivalente a 3,31% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Banco Central espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de março. A estimativa deve ser revisada nesta quinta-feira, 26, quando a autarquia divulga o RPM do segundo trimestre.