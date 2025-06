Trump diz que ataques dos EUA ao Irã podem abrir caminho para acordo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo entre Israel e Irã está abrindo caminho para que aconteça uma melhora em Gaza. Para repórteres, nesta quarta-feira, 25, o republicano disse: "Acho que grandes progressos estão sendo feitos em Gaza. Por causa deste ataque que fizemos ao Irã, acho que teremos algumas notícias muito boas."

Trump disse que foi recentemente informado sobre novos desdobramentos na região pelo enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff. "Ele me disse que Gaza está muito próxima", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.