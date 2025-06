Haddad lamenta conflitos no Oriente Médio, mas diz que o Brasil é pouco afetado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse lamentar a "desgraça humanitária" provocada pelos conflitos no Oriente Médio, mas ressaltou que o Brasil é "pouco afetado" do ponto de vista econômico, inclusive em relação aos preços dos combustíveis.

"O Brasil está em uma situação geopolítica na qual somos pouco afetados por esses eventos, pois exporta petróleo e produz biodiesel. Quando aumenta o preço do petróleo, favorece a Petrobras. Quando baixa, favorece a inflação", afirmou Haddad, em entrevista à Record News, na terça-feira, 24.

Sobre as discussões no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a respeito do aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina e de biodiesel no óleo diesel, o ministro disse que o Brasil é um "exemplo no mundo" para a substituição de combustível fóssil por biocombustível e garantiu que nenhuma medida está sendo tomada no CNPE por causa das tensões no Oriente Médio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro participam nesta quarta-feira, 25, de uma reunião extraordinária do CNPE.